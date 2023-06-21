21-летний форвард Егор Сычков продлил контракт с «Локомотивом-Кубань»

Форвард Егор Сычков продлил контракт с «Локомотивом-Кубань». Об этом информирует пресс-служба краснодарской команды. За «Локомотив-Кубань» Егор выступает с 12 лет. Сейчас ему 21 год.

За главную команду Сычков впервые сыграл в сезоне-2020/2021. В двух последних сезонах он является постоянным игроком основного состава. Егор входит в расширенный состав сборной России. В июне он принимал участие в сборе национальной команды.

В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Сычков принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 0,7 очка, совершал 0,5 подбора и отдавал 0,3 передачи. В среднем на площадке он проводил 5 минут 45 секунд.

Ранее президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев прокомментировал введение стадии плей-ин в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.