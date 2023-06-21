«Экзамены и диплом не отпускают». 21-летний форвард «Локо» Сычков – о свободном времени

21-летний форвард «Локомотива-Кубань» Егор Сычков высказался о подписании нового контракта с клубом, а также рассказал, как проводит свободное время. За краснодарскую команду Сычков выступает с 12 лет. 26 июня Егору предстоит защитить выпускную квалификационную работу в Кубанском государственном университете физкультуры, спорта и туризма.
«Очень рад, что получилось остаться в «Локо» ещё как минимум на сезон. Я в клубе с 2013 года, получается, что прошёл все этапы и стадии – начинал с молодёжных команд, когда мы играли первенство России по своему году, потом ДЮБЛ, Единая молодёжная лиги ВТБ. Успел поиграть в Суперлиге 2 и Суперлиге 1, подключался к матчам основной команды, а теперь подписал полноценный контракт. Очень рад этому! Теперь хочу закрепиться в составе и приносить команде максимальную пользу как на площадке, так и за её пределами.
Чем занимаюсь сейчас? Прямо сейчас – отдыхаю. Но только в физическом плане, в моральном не получается – экзамены и диплом не отпускают. У меня заканчивается учёба в Кубанском государственном университете физкультуры, спорта и туризма. Госэкзамен уже сдал на «четвёрку», 26 июня буду защищать выпускную квалификационную работу. Потом немного отдохну и начну индивидуально готовиться к новому сезону», — приводит слова Сычкова пресс-служба «Локомотива-Кубань».
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