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Кущенко: следующий сезон будет ещё жарче, молодые игроки «Локо» захотели стать чемпионами

Кущенко: следующий сезон будет ещё жарче, молодые игроки «Локо» захотели стать чемпионами
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о роли молодых российских игроков в победе «Локомотива-Кубань» в полуфинальной серии плей-офф с ЦСКА.

«Полуфинальная серия ЦСКА – «Локомотив-Кубань» показала, что программа «Локо» на поддержание своих игроков даже в угоду результату, когда молодые российские баскетболисты играли больше времени, дала свой результат. Именно российские игроки победили ЦСКА в седьмом матче в овертайме и впервые вышли в финал на таком высочайшем уровне. Они уже были готовы к этому. Ребятам чуть больше двадцати лет, но они взяли на себя ответственность и выиграли этот решающий матч.

«Локомотив-Кубань» планомерно развивается, и своя стратегия даёт вот такую конвертацию, которую мы видим уже сегодня. Молодая команда Кубани играла в финале, имела все шансы, чтобы до конца бороться за титул. Поверьте, в следующем сезоне именно эта конструкция «Локомотива-Кубань» даёт нам надежду, что чемпионат будет ещё жарче, потому что все они захотели быть чемпионами! Чемпионом может быть не только ЦСКА. Уже и «Зенит», и УНИКС были чемпионами. Пришло время новых команд», — приводит слова Кущенко «Московский комсомолец».

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