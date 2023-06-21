УНИКС продлил контракт с Джаленом Рейнольдсом

Американский форвард Джален Рейнольдс продолжит выступать в составе казанского УНИКСа в следующем сезоне.

«Баскетбольный клуб УНИКС воспользовался опцией в контракте и продлил сотрудничество с центровым Джаленом Рейнольдсом до конца сезона-2023/2024.

30-летний американец внёс колоссальный вклад в дебютное чемпионство нашего клуба в Единой Лиге ВТБ и был признан лучшим «шестым» игроком минувшего сезона, а также удостоился награды MVP турнира по итогам декабря.

Кроме того, наш центровой принял участие в Матче Звёзд Единой Лиги ВТБ и пять раз попадал в символическую сборную игровой недели регулярного чемпионата. Рады, что ты с нами, Джален!», — сообщает пресс-служба казанского клуба.

В 43 матчах минувшего сезона Единой лиги в составе УНИКСа средние показатели Рейнольдса составили 13,6 очка, 5,5 подбора, 1,1 перехвата и 0,7 блок-шота за 20 минут на площадке.