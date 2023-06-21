Лидер «Барселоны» Миротич объявил об уходе из клуба
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Звёздный испанский форвард Никола Миротич высказался о победе над мадридским «Реалом» в финальной серии чемпионата Испании и объявил об уходе из «Барселоны».
«Болельщики и клуб заслуживают этого. Это были тяжёлые, невероятные 72 часа. Рад, что всё прошло.
Я стал самым ценным игроком? Это помогло выиграь очень важный титул. Я благодарен всем людям за поддержку. Теперь пришло время наслаждаться.
Мы проявили характер. Команда боролась, и мы доверяли друг другу. После всего, что произошло, мы нашли мотивацию. Это был триумф коллектива. В этой команде нет одного лидера — их много.
И да, конечно, это моё последнее интервью в Испании», — приводит слова Миротича Marca.
Ранее сообщалось, что Миротич уже договорился о контракте с итальянским «Миланом».
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