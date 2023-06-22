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Сборная Венгрии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по баскетболу

Сборная Венгрии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по баскетболу
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В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершилась первая игра четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, в рамках которой встречались национальные команды Венгрии и Чехии. Матч закончился победой венгерских баскетболисток со счётом 62:61.

Таким образом, сборная Венгрии стала первым полуфиналистом турнира.

Самым результативным игроком матча стала центровая сборной Чехии Натали Стоупалова, которая набрала 20 очков. Её партнёрша по команде Габриэла Анделова записала себе в актив 13 баллов.

В составе победительниц отличилась Сайша Гори, у которой 17 очков. Дебора Дубеи отметилась дабл-даблом, набрав десять очков и совершив 11 подборов.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.

ЧЕ-2023 (ж). 1/4 финала
22 июня 2023, четверг. 13:15 МСК
Венгрия
Окончен
62 : 61
Чехия
Венгрия: Гори - 8, Варга - 6, Дубеи - 3, Каньяши - 3, Хатар - 3, Кишш - 2, Надь - 2, Штудер - 2, Ахо, Лелик, Тёрёк, Хорват
Чехия: Стоупалова - 8, Брезинова - 3, Виоралова - 3, Анделова - 2, Гамзова - 2, Зеитгаммерова - 2, Чехова - 2, Ворачкова, Голешинска, Паурова, Сипова, Скленарова
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