Сборная Венгрии стала первым полуфиналистом женского чемпионата Европы по баскетболу

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В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершилась первая игра четвертьфинала чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, в рамках которой встречались национальные команды Венгрии и Чехии. Матч закончился победой венгерских баскетболисток со счётом 62:61.

Таким образом, сборная Венгрии стала первым полуфиналистом турнира.

Самым результативным игроком матча стала центровая сборной Чехии Натали Стоупалова, которая набрала 20 очков. Её партнёрша по команде Габриэла Анделова записала себе в актив 13 баллов.

В составе победительниц отличилась Сайша Гори, у которой 17 очков. Дебора Дубеи отметилась дабл-даблом, набрав десять очков и совершив 11 подборов.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.