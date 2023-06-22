ФИБА объявила о наказании 5 человек за сексуальные домогательства в женской сборной Мали

Международная федерация баскетбола (ФИБА) объявила о наказаниях, которые получили лица, причастные к сексуальным домогательствам в женской сборной Мали. Скандал, связанный с резонансным инцидентом, произошёл в июне 2021 года. Всё это время проводилось расследование.

Бывший тренер национальной команды Мали Амаду Бамба получил пожизненную дисквалификацию от участия в любых мероприятиях, связанных с ФИБА. Кроме того, он должен будет выплать штраф в размере 80 000 швейцарских франков (около $ 90 000).

Бывший президент Федерации баскетбола Мали Харуна Майга получил восьмилетнюю дисквалификацию от участия в любой деятельности ФИБА в дополнение к штрафу в размере 20 000 швейцарских франков ($ 22 000).

ФИБА также дисквалифицировала экс-помощника тренера сборной и двух сотрудников федерации на сроки от двух до шести лет, а также обязала их выплатить штрафы на сумму от 5 до 10 тысяч швейцарских франков.

Напомним, в июне 2021 года ФИБА получила при посредничестве газеты New York Times («Нью-Йорк Таймс») и правозащитной организации Human Rights Watch («Хьюман Райтс Уотч») несколько заявлений о систематических сексуальных домогательствах в Федерации баскетбола Мали. Сообщалось, что по меньшей мере сто баскетболисток в течение нескольких лет подверглись насилию.