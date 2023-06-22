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Франция разгромила Черногорию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу

Франция разгромила Черногорию и вышла в полуфинал женского чемпионата Европы по баскетболу
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В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершился третий матч четвертьфинальной стадии чемпионата Европы по баскетболу среди женщин, в рамках которого играли сборные Франции и Черногории. Встреча закончилась уверенной победой «трёхцветных» со счётом 90:46 (23:9, 21:17, 21:11, 25:9).

Таким образом, национальная команда Франции стала третьим полуфиналистом женского чемпионата Европы по баскетболу и встретится с командой Бельгии в полуфинале. Последний четвертьфинал турнира состоится сегодня, 22 июня, и начнётся в 21:45 по московскому времени – сыграют Испания и Германия. Победитель этой пары сразится с Венгрией в 1/2 финала.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.

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