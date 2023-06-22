Источник: Хавьер Паскуаль останется на посту главного тренера «Зенита»

Главный тренер санкт-петербуржского «Зенита» Хавьер Паскуаль останется на посту в следующем сезоне. Об этом информирует «Спорт-экспресс». Сообщается, что испанский специалист намерен отработать свой трёхлетний контракт с командой до конца и помочь вернуть чемпионство.

Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда уступила столичному ЦСКА. А в сезоне-2021/2022 подопечные Паскуаля впервые в истории выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги, где за выход в «Финал четырёх» достойно сражались с «Барселоной», но уступили в серии 2-3.