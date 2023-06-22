Источник: Хавьер Паскуаль останется на посту главного тренера «Зенита»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербуржского «Зенита» Хавьер Паскуаль останется на посту в следующем сезоне. Об этом информирует «Спорт-экспресс». Сообщается, что испанский специалист намерен отработать свой трёхлетний контракт с командой до конца и помочь вернуть чемпионство.
Напомним, в минувшем сезоне «Зенит» дошёл до полуфинальной серии Единой лиги ВТБ, где в семи матчах уступил казанскому УНИКСу. В матче за третье место команда уступила столичному ЦСКА. А в сезоне-2021/2022 подопечные Паскуаля впервые в истории выиграли регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Кроме того, питерцы впервые вышли в плей-офф Евролиги, где за выход в «Финал четырёх» достойно сражались с «Барселоной», но уступили в серии 2-3.
Комментарии
- 23 июня 2023
-
00:53
-
00:08
-
00:02
- 22 июня 2023
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:03
-
22:24
-
21:46
-
20:46
-
20:43
-
19:23
-
18:43
-
18:38
-
18:05
-
17:43
-
16:52
-
15:32
-
15:07
-
14:23
-
13:17
-
12:46
-
11:52
-
11:17
-
10:32
-
09:45
-
09:26
-
07:16
-
07:01
-
06:00
-
01:44
-
01:08
-
00:46
-
00:17
- 21 июня 2023
-
23:33
Партнерский контент