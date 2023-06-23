Брэндон Миллер: Ламело Болл станет мне старшим братом

Форвард Брэндон Миллер, которого «Шарлотт Хорнетс» выбрал на драфте под вторым номером, поделился ожиданиями от игры за команду.

«Знаю, что нам будет очень весело в «Шарлотт», мы все получим много удовольствия. Ламело Болл? Мело мой чувак. Он отличный разыгрывающий, мы займём свои места на площадке и будем хорошо взаимодействовать. А ещё он станет мне старшим братом, когда я покину дом», – приводит слова Миллера ESPN.

Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» под третьим. Первым выбрали на драфте Виктора Вембаньяму. Его забрал «Сан-Антонио Спёрс».

Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США.