Брэндон Миллер: Ламело Болл станет мне старшим братом
Поделиться
Форвард Брэндон Миллер, которого «Шарлотт Хорнетс» выбрал на драфте под вторым номером, поделился ожиданиями от игры за команду.
«Знаю, что нам будет очень весело в «Шарлотт», мы все получим много удовольствия. Ламело Болл? Мело мой чувак. Он отличный разыгрывающий, мы займём свои места на площадке и будем хорошо взаимодействовать. А ещё он станет мне старшим братом, когда я покину дом», – приводит слова Миллера ESPN.
Форвард Брэндон Миллер достался «Шарлотт Хорнетс» под вторым номером, а восходящая звезда Скут Хендерсон ушёл в «Портленд Трэйл Блэйзерс» под третьим. Первым выбрали на драфте Виктора Вембаньяму. Его забрал «Сан-Антонио Спёрс».
Всего в драфте принимают участие сразу 242 потенциальных новичка, 48 из них не граждане США.
Комментарии
- 23 июня 2023
-
08:03
-
07:38
-
07:32
-
06:59
-
06:22
-
06:12
-
06:07
-
05:44
-
04:44
-
03:38
-
03:28
-
03:21
-
00:53
-
00:08
-
00:02
- 22 июня 2023
-
23:55
-
23:41
-
23:40
-
23:03
-
22:24
-
21:46
-
20:46
-
20:43
-
19:23
-
18:43
-
18:38
-
18:05
-
17:43
-
16:52
-
15:32
-
15:07
-
14:23
-
13:17
-
12:46
-
11:52
Партнерский контент