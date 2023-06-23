Лонзо Болл может пропустить следующий сезон

Вице-президент «Чикаго Буллз» Артурас Карнишовас высказался о восстановлении защитника Лонзо Болла.

«Мы не ожидаем, что он вернётся в следующем сезоне», – приводит слова Карнишоваса журналист Джамал Коллье в социальной сети.

В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.

Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году игрок может стать неограниченно свободным агентом.

Ранее стало известно, что американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал свою профессиональную карьеру.