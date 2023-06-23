Лонзо Болл может пропустить следующий сезон
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Вице-президент «Чикаго Буллз» Артурас Карнишовас высказался о восстановлении защитника Лонзо Болла.
«Мы не ожидаем, что он вернётся в следующем сезоне», – приводит слова Карнишоваса журналист Джамал Коллье в социальной сети.
В прошлом сезоне Болл принял участие в 35 матчах, набирая в среднем 13 очков, делая 5,4 подбора и 5,1 передачи при реализации бросков 42,3% и штрафных 75%.
Действующий контракт 25-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2024/2025 (опция игрока на $ 21,39 млн). В 2025 году игрок может стать неограниченно свободным агентом.
Ранее стало известно, что американский разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал свою профессиональную карьеру.
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