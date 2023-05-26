Инсайдер рассказал, куда может перейти Деррик Роуз
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Инсайдер НБА Майкл Скотто выразил мнение, что разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Деррик Роуз по итогам может вернуться в «Чикаго Буллз», где начинал профессиональную карьеру.
«Я считаю, что «Чикаго Буллз» имеет огромное значение для Деррика Роуза, который может стать свободным агентом в скором времени», — сказал Скотто в эфире подкаста от Hoopshype.
Роуз — о своей роли запасного:
Действующий контракт 34-летнего Роуза рассчитан до конца сезона-2023/2024 ($ 15,59 млн), однако последний год соглашения — опция клуба, которая не была ещё активирована.
В минувшем регулярном сезоне баскетболист принял участие в 27 матчах, набирая в среднем 5,6 очка, 1,7 передачи и 1,5 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 38,4, трёхочковых — 30,2.
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