Генменеджер «Мемфиса» — о Моранте: ему предстоит много серьёзных шагов перед возвращением

Генеральный менеджер «Мемфис Гриззлиз» Зак Клейман назвал справедливой 25-матчевую дисквалификацию разыгрывающего команды Джа Моранта за демонстрацию оружия.

«Я думаю, что дисциплинарное наказание со стороны НБА было справедливым. Считаю, на данный момент следует сосредоточиться на том, что Джа собирается предпринять для движения вперёд. Какие шаги он готов предпринять, чтобы НБА предоставила ему возможность вернуться в команду после отбытия дисквалификации?

Я думаю, что между ним и лигой было достаточно здорового диалога. Думаю, все с самого начала признали, что это может повториться, и Джа не собирался за одну ночь стать лучшей версией самого себя.

Думаю, что впереди действительно много серьёзных шагов, которые ему предстоит сделать», — приводит слова Клеймана Daily Mail.