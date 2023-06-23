Тараканов: Вембаньяма — пришелец, такого таланта ещё не было в этом виде спорта

Знаменитый советский баскетболист, олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов прокомментировал решение «Сан-Антонио Спёрс» выбрать французского центрового Виктора Вембаньяму под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

«Сан-Антонио» — известный ценитель европейских талантов. Вембаньяма – мегаперспективный игрок. Такого таланта в истории этого вида спорта ещё не было. Эпоха баскетбола может превратиться в «до» и «после» Вембаньямы. Он умеет играть на любой позиции. Недостаток массы может компенсировать длиной рук, прыгучестью и подвижностью.

Вембаньяма – пришелец. К нему сейчас будет невероятное внимание, потому что было потрачено очень много денег. НБА любит создавать звёзд, а он – реальная звезда. На фоне многих разных игроков он видится в ряду нескольких пришельцев, которые были за всю историю существования турнира», — приводит слова Тараканова телеграм-канал радио «Движение».