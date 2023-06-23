Захар Ведищев: сезон был эмоционально очень затратным, он займёт особое место в памяти

Защитник «Локомотива-Кубань» Захар Ведищев поделился впечатлениями от минувшего сезона Единой лиги ВТБ.

«Да, сезон закончился, и пришло время, которое могу посвятить тому, чего не успевал делать во время чемпионата. В первую очередь это, конечно, здоровье. Сезон был длинным, и накопилась определённая усталость. Сейчас процедуры посещаю, залечивая микротравму, поэтому пока не тренируюсь. Но через недельку-другую планирую уже приступить к занятиям.

Чем запомнится прошедший сезон? В первую очередь, пожалуй, тем, что он был эмоционально очень затратным. Настроение менялось, ведь пока набирали ход — играли не совсем стабильно. Ну а если говорить о результате, несмотря на завоёванные медали, всё-таки осталось чувство определённой недосказанности.

Какой из матчей в сезоне запомнился больше всего? Какой-то один выделять смысла не вижу. А в целом сезон, конечно, займёт особое место в памяти», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарского клуба.