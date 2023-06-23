Окаро Уайт продолжит выступление в «Локомотиве»

Официальный сайт «Локомотива-Кубань» сообщает, что американский форвард Окаро Уайт продолжит играть за клуб в следующем сезоне.

«Форвард из США следующий сезон проведёт в краснодарском клубе. Напомним, в прошлом сезоне Окаро Уайт сыграл за «Локо» 21 матч, в 18 из которых он выходил в стартовом составе. В среднем проводил на площадке 23 минуты, за которые набирал 8,8 очка, делал 4,8 подбора и 1,2 результативной передачи.

При этом Уайт по ходу четвертьфинальной и финальной серии получал болезненные травмы, лишился нескольких зубов – но всё равно находил в себе силы продолжать играть. До встречи в новом сезоне!» — сообщает официальный сайт «Локомотива-Кубань».

Уайт является экс-игроком НБА, где он выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит».