Костас Слукас не поможет сборной Греции на чемпионате мира

Разыгрывающий «Олимпиакоса» Костас Слукас не выступит в составе сборной Греции на чемпионате мира 2023 года, сообщает Eurohoops.

По информации источника, 33-летний баскетболист проинформировал Греческую федерацию баскетбола о своём решении, объяснив его усталостью и необходимостью отдохнуть и восстановиться.

Ожидается, что главный тренер сборной Греции Димитрис Итудис вызовет вместо Слукаса его недавно натурализованного партнёра по «Олимпиакосу» Томаса Уолкапа или Тайлера Дорси из «Фенербахче».

На групповом этапе предстоящего чемпионата мира подопечные Итудиса встретятся с командами США, Иордании и Новой Зеландии.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023 состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах.