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Тренер сборной Франции: чемпионат мира подготовит Вембаньяму к НБА

Тренер сборной Франции: чемпионат мира подготовит Вембаньяму к НБА
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Тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле считает, что предстоящее мировое первенство 2023 года станет важным этапом для подготовки национальной звезды Виктора Вембаньямы к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я бы хотел, чтобы он выступал активно. После чемпионата мира состоятся Олимпийские игры. Думаю, он хотел бы принять в них участие. Предстоящий чемпионат мира — стартовая площадка для него, и опыт такого турнира наилучшим образом подготовит его к НБА.

Важно, что он будет играть против тех же соперников, с которыми встретится в следующем году. В его возрасте игровой опыт незаменим», – приводит слова Колле издание Basket News.

Напомним, чемпионат мира по баскетболу – 2023 пройдёт с 25 августа по 10 сентября в Индонезии, на Филиппинах и в Японии.

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