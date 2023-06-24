«Милан» обыграл «Виртус» в седьмом матче и в 30-й раз стал чемпионом Италии

«Милан» на своей площадке обыграл «Виртус» в решающем седьмом матче финальной серии чемпионата Италии. Встреча завершилась победой миланского клуба со счётом 67:55 (4-3 в серии).

Самым результативным в составе победителей стал лёгкий форвард Луиджи Датоме, набравший 16 очков и добавивший к ним четыре подбора. Также отличились бывший защитник «Зенита» Билли Бэрон, на счету которого 11 очков, и лёгкий форвард Шейвон Шилдс, принёсший в копилку команды 10 очков, пять подборов и пять результативных передач.

В составе «Виртуса» выделились бывшие игроки ЦСКА: Торнике Шенгелия (13 очков, четыре подбора) и Милош Теодосич (10 очков).

Это чемпионство стало уже 30-м в истории миланского клуба и вторым подряд.