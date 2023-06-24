Дрэймонд Грин согласен с тем, что он стоит ещё одних $ 100 млн
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин сделал репост записи с цитатой известного аналитика ESPN Стивена Эй Смита, в которой говорится, что игрок заслуживает ещё $ 100 млн за оставшуюся карьеру.
Напомним, четырёхкратный чемпион НБА станет свободным агентом в грядущее межсезонье, поскольку отклонил опцию контракта на сезон-2023/2024.
Дрэймонд Грин всё ещё может вернуться в «Уорриорз», но игрок в том числе хочет иметь достойный многолетний контракт. У «Голден Стэйт» не так много пространства для манёвров внутри платёжной ведомости. Одной из главных целей недавнего трейда защитника Джордана Пула в «Вашингтон Уизардс» было освобождение места для продления контрактов с Клэем Томпсоном и Грином.
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