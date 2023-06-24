Брайан Виндхорст: Дрэймонд Грин может перейти в «Сакраменто Кингз»

Аналитик ESPN Брайн Виндхорст рассказал о том, что у «Сакраменто Кингз» есть шансы заполучить форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина из-за отличных отношениях игрока с тренером Майком Брауном.
«Тренер «Сакраменто Кингз» Майк Браун в очень хороших отношениях с Дрэймондом Грином. Браун был личным советчиком Грина, когда Майк работал в «Уорриорз».
Дрэймонд на рынке свободных агентов. У «Сакраменто» есть место в платёжной ведомости, они смогут дать Грину намного больше, чем может себе позволить «Голден Стэйт».
Я все равно думаю, что Дрэймонд скорее бы предпочёл остаться в Сан-Франциско. Думаю и обмен Джордана Пула был направлен на то, чтобы «Уорриорз» смогли оставить Грина и Томпсона в команде, если те пойдут на уступки по контракту», — заявил Виндхорст в эфире телеканала ESPN.
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