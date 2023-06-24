Никола Милутинов официально перешёл в «Олимпиакос»
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Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» объявил о подписании сербского центрового Николы Милутинова. Контракт со спортсменом рассчитан на два года.
Примечательно, что Милутинов уже выступал за «Олимпиакос» с 2015 по 2020 год, после чего перешёл в российский ЦСКА.
В составе армейцев серб становился чемпионом Единой лиги ВТБ в сезоне-2020/2021, а также дважды завоёвывал медали чемпионата. В 2023 году он был признан лучшим игроком по итогам регулярного турнира. Всего Никола провёл 119 матчей за клуб.
28-летний центровой покинул ЦСКА в мае нынешнего года после истечения контракта. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ Милутинов набирал 14,8 очка, совершал 8,5 подбора и отдавал 1,4 передачи в среднем за игру.
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