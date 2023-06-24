Испания переиграла Венгрию и вышла в финал женского чемпионата Европы по баскетболу

В Любляне (Словения) на «Стожице-Арена» завершился первый полуфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу среди женщин. Сборная Испании в сложной игре оказалась сильнее команды Венгрии со счётом 69:60 (18:14, 20:14, 12:18, 19:14).
Самым результативным игроком встречи стала лёгкий форвард испанок Альба Торренс, на её счету 27 очков.
Таким образом, сборная Испании вышла в финал женского Евробаскета-2023, в котором сыграет с победителем матча между Францией и Бельгией. Венгерки проведут матч за третье место с проигравшим в этой паре. Обе игры состоятся 25 июня.
Второй финалист Евробаскета-2023 определится сегодня, матч между Францией и Бельгией уже начался. После первой четверти счёт 18:8 в пользу бельгиек. Следить за развитием событий можно по ссылке.
Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходит с 15 по 25 июня в Израиле и Словении.
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