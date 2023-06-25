Главный тренер «Локомотива»: я очень рад, что Окаро Уайт остаётся

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал продление контракта с американским форвардом Окаро Уайтом.

«Нашей целью на межсезонье было максимально сохранить состав. В связи с этим, конечно же, я очень рад тому, что клуб нашёл способ продлить контракт с Уайтом. Несмотря на то что Окаро с нами только с февраля, он уже успел продемонстрировать впечатляющий характер и целеустремлённость. Его опыт и ментальность победителя будут невероятно полезными для развития молодых игроков, которых у нас в команде много», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.

Позавчера, 23 июня, клуб официально объявил, что игрок останется в Краснодаре на следующий сезон.

Уайт является экс-игроком НБА, где он выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Майами Хит».