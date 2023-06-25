Юношеская сборная США установила рекорд по набранным очкам на чемпионате мира

В Дебрецене (Венгрия) завершился матч в рамках молодёжного чемпионата мира между сборной США U19 и сборной Мадагаскара U19. Победу одержали американцы со счётом 136:69, что стало рекордом в истории национальной команды по количеству набранных очков в одном отдельном матче.

Несмотря на доминацию американцев, самым результативным игроком встречи стал мадагаскарец Матиас М`Мади. На его счету сегодня 28 очков.

Мадагаскар и США находятся в группе B вместе со Словенией и Ливией. Всего на турнире выступают 16 национальных команд, распределённые на четыре группы. Никакого отсева команд по итогам группового этапа не происходит, а лишь формируется сетка 1/8 финала.

Чемпионат мира в Венгрии проходит с 24 июня по 2 июля.