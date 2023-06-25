«Буду у вас как заноза в заднице». Патрик Беверли пригрозил новичкам НБА

Защитник «Чикаго Буллз» Патрик Беверли опубликовал послание для задрафтованных новичков НБА.

«Задрафтованные, наслаждайтесь этим моментом. Но через пару месяцев я буду у вас как заноза в заднице», – написал Беверли на своей странице в социальных сетях.

В нынешнем сезоне 34-летний игрок провёл в НБА 67 матчей за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Чикаго», набирая в среднем 6,2 очка за игру. В 2011-2012 году Беверли выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата НБА «Чикаго Буллз» занял десятое место в Восточной конференции с процентом побед 48,8 и соотношением побед и поражений 40-42.