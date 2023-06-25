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Новости НБА за сегодня, 25 июня 2023 года: Кристапс Порзингис, Брэндон Миллер, Тобиас Харрис, Деррик Роуз

«Финал НБА в следующем году». Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер сделал дерзкий прогноз
Артемий Берстенев
Брэндон Миллер на драфте НБА
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Потенциальные условия нового контракта Кристапса Порзингиса, повышенный интерес к Тобиасу Харрису — в нашей подборке.

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 25 июня 2023 года от «Чемпионата».

Кристапс Порзингис — официально игрок «Бостона». Какие планы у клуба на тяжёлого форварда?

Тяжёлый форвард, некогда бывший участник Матча всех звёзд НБА Кристапс Порзингис официально стал игроком «Бостон Селтикс». Инсайдер Марк Стайн рассказал о планах «Бостона» на баскетболиста.

«Селтикс» намерены предложить Порзингису новый двухлетний контракт. Порзингис воспользовался опцией продления контракта на $ 36 млн — это значит, что «Бостон» может предложить ему около $ 77 млн за два года в течение первой недели июля», — поделился Стайн.

Стайн также добавил, что в случае, если Кристапс вышел бы на рынок свободных агентов в результате отказа от опции продления, то к нему проявила интерес такая команда, как «Юта Джаз».

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«Финал НБА!» Большие планы Брэндона Миллера

Новобранец и лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер с энтузиазмом рассказал о том, до какой стадии дойдёт «Шарлотт» в следующем сезоне НБА.

«Я вижу «Шарлотт Хорнетс» в финале НБА в следующем году. Так что, надеюсь, по итогам мы заполучим этот трофей», — заявил Миллер во время пресс-конференции.

Брэндон умело поджигает медиа: сначала он заявил, что Пол Джордж — его лучший игрок, а не какой-нибудь там Леброн Джеймс или Майкл Джордан. И теперь вот это. Умело издевается.

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Когда уже Тобиас Харрис покинет «Филадельфию»?

«Юта Джаз», «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» — это команды, которые проявляют интерес к лёгкому форварду «Филадельфии Сиксерс» Тобиасу Харрису. Об этом рассказал обозреватель Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

Помпи также сообщил: «Кливленд Кавальерс» выступил с предложением, однако «Филадельфия» рассчитывала на пакет из центрового Джарретта Аллена, тяжёлого форварда Эвана Мобли и драфт-пик. Всё это произошло до драфта.

Тобиас Харрис

Тобиас Харрис

Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Количество сообщений о том, что Харрис вот-вот сменит прописку, постепенно увеличивается. На моей памяти — это уже как минимум третье или четвёртое упоминание.

Но по факту всё сводится к тому, что «Сиксерс» могут избавиться от неугодного контракта баскетболиста к концу лета (хотя, можно год потерпеть). По действующему соглашению 30-летнему Харрису должны заплатить ещё $ 39,27 в течение следующего сезона, а затем Тобиас летом 2024-го станет неограниченно свободным агентом.

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Деррик Роуз выйдет на рынок свободных агентов

Ожидается, что руководство «Нью-Йорк Никс» не будет активировать опцию продления контракта разыгрывающего Деррика Роуза на следующий сезон, информирует ESPN. Роузу полагались внушительные $ 15,6 млн на сезон-2023/2024.

Куда может перейти во время межсезонья 34-летний баскетболист, пока не особо понятно. В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Роуз принял участие лишь в одном матче, где провёл на площадке суммарно три минуты.

Деррик Роуз

Деррик Роуз

Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Конечно, Деррик на следующей неделе может заключить с «Нью-Йорком» ветеранский минимум, если поступит соответствующее предложение — всё-таки не зря его называют голосом раздевалки «Никс». К тому же разыгрывающий очень близок с главным тренером команды Томом Тибодо.

Но, как мне кажется, возвращение в «Чикаго Буллз» — интересный вариант для Роуза. Учитывая, что проблемы с разыгрывающими у «быков» наверняка (точно) есть.

Мнение инсайдера:
Инсайдер рассказал, куда может перейти Деррик Роуз

Последнее от инсайдера Марка Стайна. Информационная сводка

  • «Атланта Хоукс» продолжает попытки обменять тяжёлого форварда Джона Коллинза. Однако к центровому Клинту Капеле и лёгкому форварде Деандре Хантеру больше интереса со стороны клубов
  • «Даллас Маверикс» рассчитывает побороться за лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Брюса Брауна, который выйдет на рынок свободных агентов
  • Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон, который станет ограниченно свободным агентом, в межсезонье игрок может перейти в «Детройт Пистонс»
  • «Даллас Маверикс» отклонил предложение «Атланты Хоукс» обменять атакующего защитника Джоша Грина или атакующего защитника Джейдена Харди на центрового Клинта Капелу

По мелочи

  • «Детройт Пистонс» прекратил сотрудничество с атакующим защитником Ар Джеем Хэмптоном, в минувшем регулярном чемпионате игрок принял участие в 47 матчах, где набирал в среднем 6,4 очка, 1,9 подбора и 1,1 передачи — Шэмс Чарания (The Athletic)
  • Легенды «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Шон Эллиотт и Ману Джинобили провели совместный ужин с новичком Виктором Вембаньямой — Тим Рейнольдс (Associated Press)

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