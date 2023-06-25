«Финал НБА в следующем году». Новичок «Шарлотт» Брэндон Миллер сделал дерзкий прогноз

Обзор актуальных слухов и новостей Национальной баскетбольной ассоциации на утро 25 июня 2023 года от «Чемпионата».

Кристапс Порзингис — официально игрок «Бостона». Какие планы у клуба на тяжёлого форварда?

Тяжёлый форвард, некогда бывший участник Матча всех звёзд НБА Кристапс Порзингис официально стал игроком «Бостон Селтикс». Инсайдер Марк Стайн рассказал о планах «Бостона» на баскетболиста.

«Селтикс» намерены предложить Порзингису новый двухлетний контракт. Порзингис воспользовался опцией продления контракта на $ 36 млн — это значит, что «Бостон» может предложить ему около $ 77 млн за два года в течение первой недели июля», — поделился Стайн.

Стайн также добавил, что в случае, если Кристапс вышел бы на рынок свободных агентов в результате отказа от опции продления, то к нему проявила интерес такая команда, как «Юта Джаз».

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«Финал НБА!» Большие планы Брэндона Миллера

Новобранец и лёгкий форвард «Шарлотт Хорнетс» Брэндон Миллер с энтузиазмом рассказал о том, до какой стадии дойдёт «Шарлотт» в следующем сезоне НБА.

«Я вижу «Шарлотт Хорнетс» в финале НБА в следующем году. Так что, надеюсь, по итогам мы заполучим этот трофей», — заявил Миллер во время пресс-конференции.

Брэндон умело поджигает медиа: сначала он заявил, что Пол Джордж — его лучший игрок, а не какой-нибудь там Леброн Джеймс или Майкл Джордан. И теперь вот это. Умело издевается.

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Когда уже Тобиас Харрис покинет «Филадельфию»?

«Юта Джаз», «Даллас Маверикс» и «Финикс Санз» — это команды, которые проявляют интерес к лёгкому форварду «Филадельфии Сиксерс» Тобиасу Харрису. Об этом рассказал обозреватель Philadelphia Inquirer Кит Помпи.

Помпи также сообщил: «Кливленд Кавальерс» выступил с предложением, однако «Филадельфия» рассчитывала на пакет из центрового Джарретта Аллена, тяжёлого форварда Эвана Мобли и драфт-пик. Всё это произошло до драфта.

Тобиас Харрис Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Количество сообщений о том, что Харрис вот-вот сменит прописку, постепенно увеличивается. На моей памяти — это уже как минимум третье или четвёртое упоминание.

Но по факту всё сводится к тому, что «Сиксерс» могут избавиться от неугодного контракта баскетболиста к концу лета (хотя, можно год потерпеть). По действующему соглашению 30-летнему Харрису должны заплатить ещё $ 39,27 в течение следующего сезона, а затем Тобиас летом 2024-го станет неограниченно свободным агентом.

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Деррик Роуз выйдет на рынок свободных агентов

Ожидается, что руководство «Нью-Йорк Никс» не будет активировать опцию продления контракта разыгрывающего Деррика Роуза на следующий сезон, информирует ESPN. Роузу полагались внушительные $ 15,6 млн на сезон-2023/2024.

Куда может перейти во время межсезонья 34-летний баскетболист, пока не особо понятно. В минувшем розыгрыше плей-офф НБА Роуз принял участие лишь в одном матче, где провёл на площадке суммарно три минуты.

Деррик Роуз Фото: Kirk Irwin/Getty Images

Конечно, Деррик на следующей неделе может заключить с «Нью-Йорком» ветеранский минимум, если поступит соответствующее предложение — всё-таки не зря его называют голосом раздевалки «Никс». К тому же разыгрывающий очень близок с главным тренером команды Томом Тибодо.

Но, как мне кажется, возвращение в «Чикаго Буллз» — интересный вариант для Роуза. Учитывая, что проблемы с разыгрывающими у «быков» наверняка (точно) есть.

Последнее от инсайдера Марка Стайна. Информационная сводка

«Атланта Хоукс» продолжает попытки обменять тяжёлого форварда Джона Коллинза. Однако к центровому Клинту Капеле и лёгкому форварде Деандре Хантеру больше интереса со стороны клубов

«Даллас Маверикс» рассчитывает побороться за лёгкого форварда «Денвер Наггетс» Брюса Брауна, который выйдет на рынок свободных агентов

Тяжёлый форвард «Бруклин Нетс» Кэмерон Джонсон, который станет ограниченно свободным агентом, в межсезонье игрок может перейти в «Детройт Пистонс»

«Даллас Маверикс» отклонил предложение «Атланты Хоукс» обменять атакующего защитника Джоша Грина или атакующего защитника Джейдена Харди на центрового Клинта Капелу

По мелочи

«Детройт Пистонс» прекратил сотрудничество с атакующим защитником Ар Джеем Хэмптоном, в минувшем регулярном чемпионате игрок принял участие в 47 матчах, где набирал в среднем 6,4 очка, 1,9 подбора и 1,1 передачи — Шэмс Чарания (The Athletic)

Легенды «Сан-Антонио Спёрс» Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Шон Эллиотт и Ману Джинобили провели совместный ужин с новичком Виктором Вембаньямой — Тим Рейнольдс (Associated Press)

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