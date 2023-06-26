Эмма Мессеман признана MVP женского Евробаскета

Бельгийская баскетболистка Эмма Мессеман была признана MVP женского чемпионата Европы по баскетболу — 2023.

Напомним, на женском чемпионате Европы по баскетболу 2023 года завершился финальный матч турнира, в котором встречались национальные команды Испании и Бельгии. Счёт встречи — 64:58 в пользу бельгиек.

Самым результативным игроком встречи стала как раз бельгийка Эмма Мессеман, которая записала в свой актив 24 очка и восемь подборов.

Женский чемпионат Европы по баскетболу 2023 года проходил в Израиле и Словении с 15 по 25 июня. Матчи принимали арены в Тель-Авиве и Любляне. Предыдущим чемпионом турнира является сборная Сербии.