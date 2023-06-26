Ману Джинобили обратился к своим бывшим партнёрам по «Сан-Антонио» и Виктору Вембаньяме
Поделиться
Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили обратился к своим бывшим партнёрам по техасскому клубу и Виктору Вембаньяме.
«Думаю, я бы мог стать разыгрывающим этой пятёрки… Был рад встрече, Виктор! И всегда рад провести время с Шоном Эллиоттом, Дэвидом Робинсоном и Тимом Данканом», — написал Джинобили в своих социальных сетях.
Ранее новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма провёл ужин с легендами техасской команды. Ужин прошёл прямо в день прибытия француза в расположение команды. Виктору составили компанию такие легенды, как: Ману Джинобили, Тим Данкан, Дэвид Робинсон и Шон Эллиотт. На четверых игроков приходится 12 чемпионств НБА.
Болельщики «Спёрс» тепло встречают Виктора Вембаньяму
Комментарии
- 26 июня 2023
-
06:35
-
05:39
-
00:03
- 25 июня 2023
-
23:33
-
22:49
-
22:18
-
21:57
-
21:28
-
21:20
-
20:45
-
20:17
-
20:11
-
19:46
-
19:14
-
18:49
-
18:09
-
17:39
-
17:29
-
17:18
-
16:52
-
16:20
-
16:07
-
15:31
-
15:15
-
15:01
-
14:34
-
14:04
-
13:26
-
12:43
-
12:20
-
11:45
-
11:29
-
10:46
-
10:37
-
10:18
Партнерский контент