Ману Джинобили обратился к своим бывшим партнёрам по «Сан-Антонио» и Виктору Вембаньяме

Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили обратился к своим бывшим партнёрам по техасскому клубу и Виктору Вембаньяме.

«Думаю, я бы мог стать разыгрывающим этой пятёрки… Был рад встрече, Виктор! И всегда рад провести время с Шоном Эллиоттом, Дэвидом Робинсоном и Тимом Данканом», — написал Джинобили в своих социальных сетях.

Ранее новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма провёл ужин с легендами техасской команды. Ужин прошёл прямо в день прибытия француза в расположение команды. Виктору составили компанию такие легенды, как: Ману Джинобили, Тим Данкан, Дэвид Робинсон и Шон Эллиотт. На четверых игроков приходится 12 чемпионств НБА.

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