Наз Рид заработает $ 42 млн за трёхлетний контракт с «Миннесотой»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид договорился о новом трёхлетнем контракте на $ 42 млн с опцией игрока, сообщили его агенты Шон Кеннеди и Джефф Шварц ESPN.

Стоит отметить, что, таким образом, «Тимбервулвз» потратят на своё трио центровых в составе Руди Гобера, Карла-Энтони Таунса и Наза Рида около $ 443 млн в совокупности.

В прошлом сезоне после перерыва на Матч всех звёзд НБА Наз Рид набрал 242 очка за 312 минут игрового времени (0,78 очка за минуту). Единственным центровым, набирающим больше очков за минуту после перерыва в сезоне-2022/2023, был камерунец Джоэл Эмбиид (подсчёт ведётся среди игроков, проведших на площадке минимум 50 минут).

В прошедшем сезоне Рид набирал 11,5 очка, делал 4,9 подбора и 1,1 передачи в среднем за матч. Это его лучшие показатели в карьере.