«Олимпиакос» намерен подписать Миротича, если Везенков покинет команду

Греческий «Олимпиакос» может заменить болгарского форварда Александара Везенкова, который близок к уходу в «Сакраменто Кингз», на испанца Николу Миротича, сообщает Novasports.gr.

По информации источника, греческий клуб может использовать освободившиеся после ухода Везенкова средства для приглашения звёздного испанского форварда Николы Миротича. Сообщается, что самому Миротичу интересен вариант с переходом в стан финалиста минувшего сезона Евролиги. Руководство «Олимпиакоса» ждёт развития ситуации с Александаром Везенковым.

Миротич выступал за «Барселону» с 2019 года. Недавно испанец объявил об уходе из каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что 32-летний Миротич уже договорился о контракте с итальянским «Миланом».