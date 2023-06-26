Источник: французский форвард М'Байе, выступавший за «Анадолу Эфес», перейдёт в ЦСКА

Турецкий журналист Семих Туна сообщает, что французский форвард Амаду-Амат М'Байе близок к переходу в ЦСКА.
«Амаду-Амат М'Байе ведёт предварительные переговоры с ЦСКА о контракте на следующий сезон, и обе стороны приближаются к сделке», — написал Туна в своём «твиттере».
Минувший сезон 33-летний французский форвард провёл в «Анадолу Эфес» и стал с командой чемпионом Турции. В минувшем сезоне Евролиги М'Байе принял участие в 33 встречах, в 15 из них выходя на площадку в стартовом составе. Тяжёлый форвард проводил на паркете в среднем по 21,5 минуты, имея статистику из 7 очков и 2,8 подбора.
ЦСКА занял третье место в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ. Команда уступила «Локомотиву-Кубань» в полуфинальной серии и обыграла «Зенит» в серии за бронзовые медали.
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