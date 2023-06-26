Пол Джордж: раньше был отбросом при игре в обороне, но я всегда работаю над слабостями

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что в юности испытывал проблемы с игрой в защите.
«У меня не сразу появилось представление о том, каким должен быть защитник в этой лиге, долгое время я был отбросом при игре в обороне. Мы делали упражнение, в котором ты начинал с линии штрафного броска и играл на всей площадке. И тебе приходилось следовать за противником, и ты должен был позволять ему менять направление, но ты не мог позволить ему обойти тебя.
Раньше я нервничал из-за этого упражнения, потому что не мог защищаться. Эта мысль постоянно была у меня в глубине сознания, что я должен стать лучше в защите. Так что я всегда был настроен работать над тем, в чём не силён.
Думаю, фанаты действительно не понимают, как тяжело каждый вечер играть на обоих концах площадки. Это сильно напрягает и выматывает тебя. Люди постоянно обращают внимание на процент реализации бросков, но часто я так устаю, что мои ноги не слушаются», — сказал Джордж в своём подкасте.
- 26 июня 2023
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