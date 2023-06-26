Роджер Гримау сменил Шарунаса Ясикявичюса на посту главного тренера «Барселоны»
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Баскетбольный клуб «Барселона» объявил об уходе Шарунаса Ясикявичюса с поста главного тренера команды и назначении на вакантную должность Роджера Гримау.
«Роджер Гримау будет тренером «Барселоны» в течение следующих двух сезонов до 30 июня 2025 года. Бывший капитан одной из лучших команд «Барселоны» в истории заменит Шарунаса Ясикявичюса, который покидает клуб после трёх сезонов.
Будучи игроком основного состава «Барселоны» с 2003 по 2011 год, Роджер Гримау был капитаном команды. В бытность игроком он выиграл Евролигу, три титула чемпиона Испании, три Кубка Испании, четыре Суперкубка Испании и три чемпионата Каталонии», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте каталонского клуба.
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