Тренер «Барселоны» резко отреагировал на расистские выкрики фанатов «Реала» в адрес Ннаджи

Главный тренер баскетбольного клуба «Барселона» Шарунас Ясикявичюс отреагировал на инцидент, произошедший перед третьим матчем финальной серии чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Напомним, автобус игроков «Барселоны» окружили болельщики «Реала», выкрикивавшие оскорбительные реплики в адрес игроков каталонского клуба, а центровой команды Джеймс Ннаджи подвергся оскорблениям на расовой почве.
«Я хочу высказаться о том, что произошло в Мадриде. Меня это очень расстраивает, я не думал, что такое возможно. Не раз слышал про [ситуацию с] Винисиусом, но теперь нам нужно обсудить это. Не думаю, что это соответствует ценностям «Реала» и фанатов клуба. Мы разозлены. Назавтра всё забывается, но в данном случае этого не произойдёт — и мне всё равно, игрок это «Барселоны», «Реала» или другой команды. Мы должны контролировать такое. Мы уже боролись с этим и продолжаем бороться.
Я не знаю о состоянии Джеймса, но это очень серьёзный вопрос, особенно когда это происходит с твоими людьми. Мы любим Джеймса, он отличный парень, и мы хотим остановить всё это», – сказал Ясикявичюс на пресс-конференции.
- 21 июня 2023
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