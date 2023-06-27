Вадим Третьяк покинул «Минск»

23-летний атакующий защитник «Минска» Вадим Третьяк покинул команду по окончании контракта.
«Воспитанник системы нашего клуба с 2016-го года выступал за молодежный, резервный и основной составы. Во время выступления за БК «Минск» привлекался в составы сборных Беларуси U16, U18 и U20
Сезон 2022/23 Вадим начинал в команде «Минск» (резерв). После присоединился к основному составу и принял участие в 17-и матчах Единой Лиги ВТБ, а также выступил за мужскую команду в плей-офф чемпионата Беларуси, став обладателем золотой медали в национальном первенстве.
Желаем тебе удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении клуба.
В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ Третьяк принял участие в 13 матчах, в которых в среднем набирал 1,5 очка, 0,4 подбора и 0,5 передачи за 7 минут игрового времени.
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