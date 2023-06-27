Крис Пол высказался о возможности играть вместе со Стефеном Карри

Разыгрывающий Крис Пол, перешедший в это межсезонье в «Голден Стэйт Уорриорз», дал комментарий по поводу совместной игры с лидером команды Стефеном Карри.

«Мы со Стефом давно знаем друг друга. Моя жена была на его свадьбе, он и его жена были на нашей свадьбе… Я рад возможности играть рядом с ним», — сказал Пол в эфире NBA Today.

Напомним, Пол перешёл в «Голден Стэйт» из «Вашингтон Уизардс» в результате обмена на Джордана Пула. Также «Уизардс» получили защищённый пик первого раунда в драфте 2030 года и пик второго раунда в 2027 году. Помимо этого, частью сделки стал атакующий защитник Райан Роллинз, который отправился в Вашингтон.

В прошедшем сезоне НБА «Голден Стэйт Уорриорз» прошёл в полуфинал Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс». «Вашингтон Уизардс» не смог пробиться в плей-офф, заняв 11-е место в Восточной конференции.