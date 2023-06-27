«Автодор» назначил ассистента Саши Обрадовича новым главным тренером команды

Сербский специалист Миленко Богичевич назначен новым главным тренером «Автодора»

В прошедшем сезоне 46-летний тренер работал первым ассистентом в штабе Саши Обрадовича в «Монако», с которым стал победителем национального чемпионата, обладателем Кубка Франции, а также завоевал бронзовые медали Евролиги. Соглашение заключено на сезон 2023/2024.

«Прежде всего, хотел бы поблагодарить президента клуба и всё руководство за оказанное доверие и шанс стать главным тренером «Автодора». Я очень рад, что перехожу в клуб с великой историей и большими амбициями. Надеюсь, что совместными усилиями мы создадим сильную команду, которая сможет составить конкуренцию всем клубам Единой лиги ВТБ. Я постараюсь наладить хорошую химию и позитивную атмосферу, благодаря которым мы добьемся хороших результатов», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.