Емченко: больше всего раздражают травмы, хотелось бы, чтобы все были здоровы

Разыгрывающий краснодарского «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко ответил на вопрос, что его больше всего раздражает в баскетболе.

«Ситуаций, когда хочется сдаться, не бывает. Бывают тяжёлые моменты, но в этом и кайф: ты преодолеваешь себя, видишь результат и ещё больше гордишься собой. А раздражают – травмы. Профессионального спорта без них не бывает, но не хочется видеть, когда игроки получают травмы, тем более серьёзные. Как бы это банально ни звучало, но хотелось бы, чтобы все были здоровы.

Как стать крутым баскетболистом? Главное – верить в себя, не обращать внимания на мнение других людей, работать, трудиться. И всё получится!» — приводит слова Емченко официальный сайт краснодарского клуба.