«Это немного странно». Клэй Томпсон отреагировал на переход Криса Пола в «Голден Стэйт»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу перехода разыгрывающего Криса Пола в команду.
«Это немного странно, потому что в прошлом у нас было так много сражений с Крисом Полом. Он возглавлял команды, которые были близки к тому, чтобы остановить нас, или даже те, которые это делали, как это было в 2014 году. Думаю, мне легко будет сыграться с таким сильным пасующим игроком и плеймейкером. Я очень рад», — приводит слова Томпсона The Athletic.
НБА. Актуальное:
В прошедшем сезоне НБА Пол принял участие в 66 матчах, в которых в среднем набирал 13,7 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 8,7 передачи. «Голден Стэйт Уорриорз» прошёл в полуфинал Западной конференции, где уступил «Лос-Анджелес Лейкерс».
Карри — об обмене Пула:
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