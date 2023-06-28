Пол: я был заклятым врагом «Уорриорз», но сейчас не могу дождаться, когда окажусь там

Разыгрывающий Крис Пол, перешедший в это межсезонье в «Голден Стэйт Уорриорз», высказался по поводу своей новой команды.
«Я взволнован. Знаю, что долгое время был их заклятым врагом. Но я не могу дождаться, когда окажусь там, и не могу дождаться, когда начну помогать «Голден Стэйт» побеждать.
Я играю в лиге уже 18 лет, так что не думаю, что мне будет трудно встроиться в коллектив. Сейчас я стараюсь жить и наслаждаться летом, насколько это возможно. Я буду беспокоиться обо всём этом, когда придёт время», — приводит слова Пола The Sporting Tribune.
Напомним, Пол перешёл в «Голден Стэйт» из «Вашингтон Уизардс» в результате обмена на Джордана Пула. Также «Уизардс» получили защищённый пик первого раунда в драфте 2030 года и пик второго раунда в 2027 году. Помимо этого, частью сделки стал атакующий защитник Райан Роллинз, который отправился в Вашингтон.
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