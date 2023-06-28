Джамал Кроуфорд назвал пятёрку лучших запасных игроков за всю историю НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телеведущий Джамал Кроуфорд назвал пятёрку сильнейших шестых игроков НБА.
Экс-баскетболист включил в неё: Лу Уильямса, Ману Джинобили, Детлефа Шремпфа, Кевина Макхэйла и Джона Хавличека.
Напомним, сам Кроуфорд трижды признавался лучшим шестым игроком НБА. За всю карьеру американец сыграл в лиге 730 матчей, в которых в среднем набирал 14,2 очка. Последний полноценный сезон он провёл в составе «Финикс Санз» в сезоне-2018/2019. В 64 матчах он в среднем набирал 7,9 очка, совершал 1,3 подбора и 3,6 передачи при точности 39,7% в площади, 33,2% за пределами дуги и 84,5% с линии штрафного броска.
Ранее Кроуфорд высказался по поводу легендарного Коби Брайанта.
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