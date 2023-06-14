Кроуфорд: я пробыл в лиге семь лет, прежде чем Коби Брайант узнал о моём существовании
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне телеведущий Джамал Кроуфорд высказался по поводу легендарного Коби Брайанта.
«Я пробыл в лиге семь лет, прежде чем он признал меня или даже узнал о моём существовании. Защищаться против него было невероятно сложно. Он был буквально лучшим игроком, против которого я когда-либо играл», — приводит слова Кроуфорда Clutch Points.
Уроки истории НБА на «Чемпионате»:
Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.
Баскетболист разбился вместе со своей дочерью Джанной в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.
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