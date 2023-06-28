Франция не взяла Эртеля и М'Байе на ЧМ. Оба включены в чёрный список из-за связи с Россией

Главный тренер сборной Франции по баскетболу Венсан Колле обнародовал список игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате мира – 2023.
Примечательно, что звезда французской команды Томас Эртель не попал в состав из-за того, что перешёл в российский «Зенит». Французская баскетбольная федерация (FFBB) внесла его в чёрный список. Также в заявке не оказалось Амаду-Амата М'Байе, который, как ожидается, следующий сезон проведёт за московский ЦСКА.
Далее проведён список игроков, попавших на ЧМ-2023: Сильвен Франсиско, Нандо де Коло, Франк Нтиликина, Эли Окобо, Эван Фурнье, Якуба Уаттара, Терри Тарпи, Николя Батюм, Гершон Ябуселе, Матиас Лессор, Мустафа Фалль, Руди Гобер.
По итогам сезона-2022/2023 Томас Эртель был признан лучшим дебютантом Единой лиги ВТБ. Француз принял участие в 28 матчах, в среднем набирая за игру 13,3 очка, отдавая 8,6 передачи и делая 2,4 подбора.
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