В новом сезоне Евролиги выступят те же 18 команд
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Евролига на своём официальном сайте объявила, что состав участников не изменится в новом сезоне.
На заседании акционеров турнира был утверждён список участников предстоящего сезона-2023/2024. В новом сезоне Евролиги примут участие те же 18 команд, что и в предыдущем.
Участники Евролиги сезона-2023/2024:
Испания: «Барселона», «Реал», «Баскония» и «Валенсия»;
Греция: «Олимпиакос» и «Панатинаикос»;
Турция: «Фенербахче» и «Анадолу Эфес»;
Италия: «Милан» и «Виртус»;
Франция: «Монако» и АСВЕЛ;
Сербия: «Црвена Звезда» и «Партизан»;
Германия: «Бавария» и «Альба»;
Израиль: «Маккаби» Тель-Авив;
Литва: «Жальгирис».
Напомним, российские клубы отстранены от участия в Евролиге и еврокубке решением организаторов турнира.
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