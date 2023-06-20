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Директор Евролиги — о прозрачных бюджетах: надеюсь, это станет возможным, есть пример НБА

Директор Евролиги — о прозрачных бюджетах: надеюсь, это станет возможным, есть пример НБА
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Новый генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас выразил желание добиться от клубов обнародования бюджетов и зарплатных фондов.

«Обнародование бюджетов клубов? Я надеюсь, что это станет возможным. Мы говорим о нарушении табу. Для меня это кажется неизбежным, и так оно и должно быть. У нас есть пример Национальной баскетбольной ассоциации. Можем ли мы сделать это в Европе? Я очень надеюсь на это.

Не знаю, что клубы могут скрывать. При всём моем уважении к ним я не вижу смысла давать СМИ повод раздувать ситуацию из мухи слона. Если вы предоставите все факты, то не останется возможности для их неправильной интерпретации. Я надеюсь, это будет возможно, но посмотрим, что думают клубы.

Введение потолка зарплат? Я бы сказал, что мы успешно движемся к этому. Я встретился с рабочей группой, занимающейся этим вопросом — она уже прошла долгий путь. Нам нужно разобрать все детали, учесть позиции и мнения каждой команды и запустить процесс», — приводит слова Мотеюнаса Basket News.

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