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Пол Джордж может быть обменян в «Атланту» на Деджонте Мюррея и Деандре Хантера

Пол Джордж может быть обменян в «Атланту» на Деджонте Мюррея и Деандре Хантера
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж может перейти в «Атланту Хоукс», сообщает Bleacher Report.

По информации источника, команды могут провести обмен, в результате которого Пол Джордж перейдёт в «Хоукс», а «Клипперс» получат взамен разыгрывающего Деджонте Мюррея и лёгкого форварда Деандре Хантера. В «Атланте» считают, что Джордж подходит для игры с лидером команды разыгрывающим Треем Янгом. «Клипперс» получат возможность укрепить глубину состава и потенциально игроков, которые могут хорошо сыграться с форвардом Каваем Леонардом.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Пол принял участие в 56 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 5,1 передачи.

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Названа команда, которая связалась с «Клипперс» по поводу обмена Пола Джорджа
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