Андре Драммонд воспользовался опцией игрока и останется в «Чикаго»

Известный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил, что центровой Андре Драммонд воспользовался опцией игрока в контракте с «Чикаго Буллз» и проведёт следующий сезон в команде.

«Источники ESPN сообщают, что Андре Драммонд воспользовался опцией игрока стоимостью $ 3,36 млн, чтобы остаться в «Чикаго Буллз», — написал Войнаровски в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что Драммонд намерен отказаться от опции игрока и выйти на рынок свободных агентов.

29-летний Андре Драммонд выступает в составе «Чикаго» с лета 2022 года. Ранее он играл за «Бруклин Нетс», где провёл всего полгода. Тот сезон Драммонд начинал в составе «Филадельфии Сиксерс», но зимой перед дедлайном перешёл в «Бруклин Нетс» в рамках сделки по обмену Джеймса Хардена, который отправился в обратном направлении.