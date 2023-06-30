Патрик Беверли: Чет Холмгрен будет отличным игроком благодаря своему отношению

Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказался о форварде «Оклахомы-Сити Тандер» Чете Холмгрене.

«Я разговаривал с некоторыми парнями из лиги, я спрашивал о Чете, и они говорят: «Он будет отличным игроком, не из-за его роста или таланта, а из-за его отношения. Он ни от чего не уклоняется, он ни черта не боится, ему хочется быстрее вернуться в игру», — сказал Беверли в своём подкасте.

21-летний Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что Чет Холмгрен может принять участие в матчах Летней лиги НБА.