Патрик Беверли: Чет Холмгрен будет отличным игроком благодаря своему отношению
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Разыгрывающий «Чикаго Буллз» Патрик Беверли высказался о форварде «Оклахомы-Сити Тандер» Чете Холмгрене.
«Я разговаривал с некоторыми парнями из лиги, я спрашивал о Чете, и они говорят: «Он будет отличным игроком, не из-за его роста или таланта, а из-за его отношения. Он ни от чего не уклоняется, он ни черта не боится, ему хочется быстрее вернуться в игру», — сказал Беверли в своём подкасте.
21-летний Холмгрен был выбран «Оклахомой» под вторым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2022 года. Баскетболист пропустил весь минувший сезон из-за травмы стопы, полученной во время предсезонной подготовки.
Ранее сообщалось, что Чет Холмгрен может принять участие в матчах Летней лиги НБА.
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