РФБ утвердила составы участников чемпионатов и Кубков России на следующий сезон

Исполком Российской федерации баскетбола утвердил состав участников профессиональных соревнований в сезоне-2023/2024, сообщает официальный сайт РФБ. В мужском чемпионате страны примут участие 35 команд, а в женском — 34.

Мужчины

Чемпионат России (35 команд)

Единая лига (12): УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), ЦСКА (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), МБА (Москва), «ПАРМА» (Пермский край), «Автодор» (Саратов), «Енисей» (Красноярский край), «Самара» (Самара), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва).

В Единой лиге ВТБ также выступят две иностранные команды – «Астана» из Казахстана и «Минск» из Беларуси.

Суперлига (16): «Химки» (Московская область), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Динамо» (Владивосток), «Новосибирск» (Новосибирск), «Иркут» (Иркутск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Университет-Югра»* (Сургут), «Зенит»-2 (Санкт-Петербург), ЦСКА-2 (Москва), «Купол-Родники»* (Ижевск), «Барнаул» (Алтайский край), «Русичи» (Курск), СШОР-«Локомотив-Кубань» (Краснодарский край), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), МБА-фарм (Москва).

Высшая лига (7): «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Металлург» (Магнитогорск), «Динамо» (Грозный), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «ЦСП-Химки» (Московская область).

Кубок России (36 команд)

УНИКС (Казань), «Локомотив-Кубань» (Краснодар), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Нижний Новгород» (Нижний Новгород), МБА (Москва), «ПАРМА» (Пермский край), «Самара» (Самара), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Руна» (Москва), «Химки» (Московская область), «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда), «Динамо» (Владивосток), «Новосибирск» (Новосибирск), «Иркут» (Иркутск), «Тамбов» (Тамбовская область), «Университет-Югра»* (Сургут), ЦСКА-2 (Москва), «Купол-Родники»* (Ижевск), «Барнаул» (Алтайский край), «Русичи» (Курск), БАРС-РГЭУ (Ростов-на-Дону), «Челбаскет» (Челябинская область), «Нефтехимик» (Тобольск), «Южный слон» (Ставрополь), «Динамо-МГТУ» (Майкоп), «Металлург» (Магнитогорск), «Динамо» (Грозный), «Чебоксарские Ястребы» (Чебоксары), «ЦСП-Химки» (Московская область), «ПАРМА-М» (Пермский край), «Автодор»-2 (Саратов), «Самара»-2 (Самара), «Енисей»-2 (Красноярский край), «Таурас-Феникс» (Санкт-Петербург), «Глория» (Балашиха), «Аврора» (Санкт-Петербург).

* «Университет-Югра» и «Купол-Родники» из-за задолженностей включены в состав участников соревнований в сезоне-2023/2024 условно (обе команды — до 15.08.2023).

Женщины

Чемпионат России (34 команды)

Премьер-лига (11): УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), МБА (Москва), «Надежда» (Оренбургская область), «Самара» (Самара), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярский край), «НИКА» (Сыктывкар), «Динамо» (Новосибирская область), «Нефтяник» (Омская область), «Динамо» (Москва).

Суперлига (13): «Пересвет-ЮФУ» (Ростовская область), МБА-2 (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Динамо-Фарм» (Курск), «Казаночка» (Казань), «Руна» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Спарта энд К»-2 (Видное), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Энергия» (Иваново), «Спартак» (Ногинск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Платов»* (Новочеркасск).

Высшая лига (10): «Енисей»-2 (Красноярский край), «Юность» (Пензенская область), «Надежда»-2 (Оренбургская область), «Динамо»-2 (Новосибирская область), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), Славянка» (Челябинская область), «Самара»-2 (Самара), «Вологжанка-Вологда-регион» (Вологодская область), «Владимирские львицы» (Владимир), «ЦОП-Спартак» (Санкт-Петербург).

Кубок России (30 команд)

УГМК (Екатеринбург), «Динамо» (Курск), МБА (Москва), «Надежда» (Оренбургская область), «Самара» (Самара), «Спарта энд К» (Видное), «Енисей» (Красноярский край), «НИКА» (Сыктывкар), «Динамо» (Новосибирская область), «Нефтяник» (Омская область), «Динамо» (Москва), «Пересвет-ЮФУ» (Ростовская область), МБА-2 (Москва), «Вологда-Чеваката» (Вологда), «Динамо-Фарм» (Курск), «Казаночка» (Казань), «Руна» (Москва), «Спартак» (Санкт-Петербург), «Спарта энд К»-2 (Видное), «УГМК-Юниор» (Екатеринбург), «Энергия» (Иваново), «Спартак» (Ногинск), «Ставропольчанка-СКФУ» (Ставрополь), «Платов»* (Новочеркасск), «Енисей»-2 (Красноярский край), «Юность» (Пензенская область), «ЧГУ-Атланта» (Чебоксары), Славянка» (Челябинская область), «Владимирские львицы» (Владимир), «ЦОП-Спартак» (Санкт-Петербург).

* «Платов» из-за задолженностей включён в состав участников соревнований в сезоне-2023/2024 условно (до 10.07.2023).